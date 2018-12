Brabant ziet forse daling in hennepvangsten

DEN BOSCH - Zowel in Oost-Brabant als in West-Brabant is het aantal opgerolde hennepkwekerijen dit jaar fors gedaald. In navolging van de politie Zeeland/West-Brabant overlegt nu ook de politie in Oost-Brabant cijfers die de trend bevestigen.

De politie in Oost-Brabant verwacht dit jaar uit te komen op zo’n tweehonderd ontdekte wietplantages. In 2017 waren dat er 301 , in 2016 nog 487. De cijfers van de politie in Zeeland/West-Brabant lieten eind vorige week een vergelijkbare ontwikkeling zien. Ook in Tilburg, de stad die sinds enkele jaren te boek staat als dé ‘wietstad’ van Nederland, is het aantal ontmantelde hennepkwekerijen gedaald. Begin december stond de teller op 78. In 2017 waren dat er 97, in 2016 110 en in 2015 123.

Wietstad Tilburg

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg zegt dat de wietplantages vaker dan vroeger in verborgen -soms ook ondergrondse- ruimtes zijn ondergebracht. Dat roept de vraag of de wiettelers hun plantjes niet vaker buiten het zicht van de politie weten te houden. Bij de politie en de Brabantse taskforce drugscriminaliteit zeggen ze met grote stelligheid dat dat niet het geval is.

Het dalend aantal opgerolde hennepkwekerijen zien zij als het ‘logische resultaat’ van de integrale aanpak van de samenwerkende overheidsdiensten. Die aanpak voorziet ook in het sluiten van woningen en panden, ontnemingsvorderingen en belastingaanslagen voor de daders. Een woordvoerder van de politie in Oost-Brabant erkent wel dat ‘het lastig hard te maken is in welke mate de daling toe te schrijven valt aan het succes van de integrale aanpak’ en dat het voor een deel ook gissen is naar de daadwerkelijke oorzaak.

Andere landen

Brabantse wiettelers gaven vorige week te kennen dat de strengere aanpak van politie en justitie wel een rol speelt. Landen als Polen en Spanje zouden nu veel aantrekkelijker zijn geworden voor het opzetten van wietplantages. Een aantal wiettelers zou ook zijn overgestapt op het maken van synthetische drugs of de -veel lucratievere- handel in cocaïne.