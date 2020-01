Brabanthallen gevuld met kampeervakanties bij de boer; zonder boerderij, maar met boogschietbaan

DEN BOSCH - Wat zijn de trends bij het kamperen bij de boer? Dat wordt op 8 februari duidelijk tijdens de Vakantiebeurs die de Stichting Vrije Recreatie (SVR) houdt in de Brabanthallen. Organisator Corine van Mill verwacht ruim 8.000 bezoekers. ,,Die waren er vorig jaar ook in het Autotron.’’

Volgens Van Mill komen zullen zo’n 350 ondernemers een stand inrichten. Zij pakken dat niet zo ‘gelikt’ aan als tijdens de Vakantiebeurs met exotische vakantiebestemmingen die onlangs in Utrecht is gehouden. ,,Bij ons is het een kwestie van tafels waarop wat informatie wordt uitgestald en misschien nog iets erbij. Het gaat vooral om het verhaal dat wordt verteld’’, aldus Van Mill.

‘Verkapte reünie’

Volgens de organisator vinden bezoekers het steeds belangrijker om persoonlijk nader kennis te maken met de aanbieder van een vakantie. ,,Soms is de beurs een verkapte reünie met iemand waar mensen eerder hebben gekampeerd. Maar anderen willen juist een keer iets anders en hopen tijdens de beurs op een idee te komen.

Het zijn lang niet uitsluitend boeren die kampeerders willen ontvangen. ,,In een aantal gevallen zijn de aanbieders gestopt met het boerenbedrijf en hebben ze bijvoorbeeld een kinderboerderij’’, zegt Van Mill.

Dat geldt bijvoorbeeld voor Herman en Jacqueline Diks die in de Brabanthallen aandacht vragen voor camping La Jonquille in Hurecourt (Frankrijk). Je hebt er een boogschietbaan, tafeltennistafel en jeu de boulesaan. Maar er is niets dat te maken heeft met het boerenbedrijf.

Gezamenlijk ontbijt

Beursdeelnemer camping Johanna Hoeve in het Friese Rijperkerk (Friesland) pronkt met demonstraties op een kaasboerderij en en een haakt in op de wens om (enige) luxe met een chalet en drie volledig ingerichte caravans. En er zijn douches zonder muntautomaat.