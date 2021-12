Brabanthallen mogelijk weer grote priklocatie

,,We hebben sinds dinsdag contact’’, zegt Dona. Afgelopen zomer was er eveneens sprake van een vaccinatielocatie in de Brabanthallen. Die sloot haar deuren omdat het complex voorrang gaf aan evenementen. Nadat de agenda van de hallen in december en januari vanwege de coronaregels leegliep, is er weer ruimte voor een priklocatie. ,,We hebben destijds prettig met de GGD samengewerkt. Nu we helaas in een soortgelijke situatie zitten, kijken we naar de mogelijkheden’’, zegt Dona.