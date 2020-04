Brabants Babbelmoment bestrijdt eenzaamheid; en Bossche Crew Against Corona doet nog meer

Crew Against Corona werd zo’n twee weken gestart door Bosschenaren Afi de Haan Oubaibra en Cécile Cremer. Het begon allemaal met een Facebookbericht van De Haan. ,,Zo’n twee weken geleden was ik met drie vriendinnen briefjes in brievenbussen aan het doen met de vraag of mensen hulp nodig hadden. Ik plaatste daarover een bericht op Facebook en kreeg veel enthousiaste reacties, waarop Cécile en ik besloten onze krachten te bundelen en die zelfde dag nog Crew Against Corona op te zetten.”

Kwetsbare kinderen

Vrijwilligers en scholen zetten zich in voor brieven, kaartjes en tekeningen. Het gaat om zo’n 400 brieven waarvan een aantal is bestemd voor verzorgingstehuizen. Crew Against Corona heeft contact met Quiet, een organisatie die zich inzet voor Bosschenaren die leven in armoede. Ook zijn kaarten gemaakt voor kwetsbare kinderen (tussen 6 en 13 jaar) in verblijven in een instelling voor jeugdzorg.