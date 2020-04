Brabants kampioen tonpraten thuis opgesloten met eigen typetjes: ‘Kan het wat rustiger?’

Wéér meer geld naar erfgoed in Bossche kerk, maar toe maar

15:48 DEN BOSCH - Alles wat met erfgoed in Den Bosch te maken heeft onder een of twee daken bij elkaar. Daar is in de Bossche politiek een enkele partij op tegen, maar om nu weer tonnen voor een onderzoek beschikbaar te stellen is wel een dingetje. ,,Meer geld gaan we niet vragen’’, belooft de wethouder.