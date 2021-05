Brabants Landschap heeft geen bomen gekapt in Sterrenbos

Hout voor onderhoud gebouwen

Maar de bomen, en een kenner had dat allang kunnen zien, zijn helemaal niet uit Sterrenbos. Het zijn stevige douglassen die hier niet groeien tussen Den Bosch en Sint-Michielsgestel, maar wel in de bossen van Brabants Landschap in Oost-Brabant. ,,Daar groeien ze zo hard en veel dat we er af en toe een aantal moeten oogsten”, zegt boswachter Theo Quekel. ,,De aanwas van exoot douglas is anderhalve keer sneller dan bij andere bomen. Dat hout is prima kwaliteit en gebruiken we voor het onderhoud van onze gebouwen overal in Brabant. Op de 9000 hectare bos die we hebben, kappen we nog geen promille.”