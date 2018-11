Brabantse cafés De Toren en Roels halen zilver en brons in Café Top 100 2018

Ondanks actie Bossche cafébazen: ‘Nog veel plastic op straat beland’

15:02 DEN BOSCH - ,,Het was goed om te proberen. Maar er is nog steeds veel plastic op straat beland.’’ Dat zegt Otto van den Groenendaal (stadsherberg 't Pumpke) over de poging van ruim 50 Bossche horeca-ondernemers om zondag tijdens de elfde van de elfde zoveel mogelijk plastic wegwerpbekers in speciale kliko's te laten belanden.