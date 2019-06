Brabantse commissaris geeft kinderzwerfboek over Van Gogh door: ‘Lezen maakt je steeds slimmer’

DEN BOSCH - Vaak lezen maakt de kans op een goede en betere toekomst aanzienlijk groter. Daarom riep de Brabantse commissaris van de Koning gisteren iedereen op om in de kast te kijken en meer kinderboeken door de provincie te laten 'zwerven'. ,,Lezen is reizen in je hoofd; de basis van alles", aldus Wim van de Donk.

Trots laat ze haar nieuwe 'zwerfboek' zien. Een verhalenboek van Carry Slee over Ridder Schijtebroek, Kaatje Knal en De Biefstukbende. ,,Een spannende titel. Kan bijna niet wachten met lezen", zegt Jalena (11) uit groep zeven van basisschool Het Rondeel in Den Bosch.

,,Ik kreeg het boek van die meneer. Je komt niet zo vaak ik je leven belangrijke mensen tegen hè?"

Jalena wijst naar de Brabantse commissaris van de Koning. Hij ontving gisteren tijdens de 'Kinderzwerfboek Provincie Estafette' de omnibus van de bekende kinderboekenschrijfster Carry Slee van zijn collega Leen Verbeek uit Flevoland.

Estafettestokje in vorm van kinderboek

Van de Donk gaf op zijn beurt het estafettestokje in de vorm van het kinderboek 'De zonnebloemen van Vincent van Gogh' door aan zijn collega in Groningen. "Van Gogh was een beroemde Brabantse schilder die het anders wilde doen", legt hij aan de kinderen van de Bossche basisschool uit. ,,Dat past bij ons. Je hoort het ook terug in onze naam: Brab(anders). Wij verzinnen ook steeds nieuwe dingen. Je moet buiten de lijntjes durven kleuren."

Volgens van de Donk is lezen heel belangrijk. ,,Voor alle vakken moet je goed kunnen lezen. Ik ben niet tegen games op de computer. Maar volgens mij kan het ook samen. Op school las ik vroeger van alles: De Schippers van de Kameleon, Pim Pandoer, Wipneus en Pim en boeken over auto's en geschiedenis. Ik lees nog steeds veel. Ik roep iedereen op om in Brabant kinderboeken te laten zwerven. Ik zeg vaak dat je pas kunt vermenigvuldigen als je kunt delen. Boeken delen is het vermenigvuldigen van kennis."

Zwervende boeken

De zwerfboeken; een project van Nationaal Fonds Kinderhulp, worden al bijna tien jaar gedeeld. Kinderen mogen de boeken met de zwerfsticker 'Neem me mee, laat me zwerven' overal gratis meenemen. Ze liggen op duizenden plekken in buurthuizen, bij kinderboerderijen of gewoon op school. Bedoeling is dat de kinderen als ze het boek uit hebben, het weer verder laten zwerven.

Op Het Rondeel in Den Bosch mogen kinderen een boek pakken uit één van de 286 Kinderzwerfboekstations in de provincie. Shavenna (10) uit groep 6 lijkt 'Dag Poes' leuk. ,,Thuis zit Mirre; ook een poes. Ik moet altijd van oma iets lezen als ik me verveel, maar buitenspelen of op mijn telefoon iets lezen is ook leuk."

Dhyna (9) uit groep 5 heeft meegeluisterd. ,,Ik lees als ik even boos of verdrietig ben. Daar word ik dan rustig van. Ik ben nu bezig met 'Oei, oei, oei, ik zit in de knoei'. Ben op de helft, maar het is een grappig boek."

Shavenna vindt het 'supermooi' dat er overal in ons land kinderboeken zwerven. ,,Mijn moeder heeft wel eens een zwerfboek bij een lantaarnpaal gevonden. We hebben het gelezen en daarna teruggezet."

Kinderen die elke dag een kwartier lezen, lezen volgens Kinderhulp ruim 1,1 miljoen woorden per jaar. Boeken lezen zorgt voor een grotere woordenschat en stimuleert doorleren. Dat maakt de kans op een goede toekomst aanzienlijk groter. Ruim tien procent van de jeugd verlaat de basisschool met een taalachterstand. In ons land wonen zo'n 250 duizend kinderen tussen de nul en twaalf jaar die thuis te weinig leesboeken hebben.

,,Het is belangrijk dat we vooral in sociale achterstandswijken met onze 'Kinderzwerfboekenstations' aanwezig zijn", zegt directeur Jan Wezendonk van het Nationaal Fonds Kinderhulp. ,,We zijn een aanvulling op de bibliotheek die in de dorpen vaak zijn verdwenen."

Shavenna vindt het zielig: ,,Sommige kindjes hebben geen geld. Ik leg voor hen tijdens mijn vakantie een leuk zwerfboek op de camping neer."

Volledig scherm Welke boeken heeft u allemaal gelezen? © Peter De Bruijn