Brabantse feelgood-flitspaal brengt snelheid echt omlaag

Zo ontdekte een student foutjes in de roemruchte nazi-expo in Den Bosch

10:11 DEN BOSCH - Terwijl professionals uit binnen- en buitenland eraan voorbij liepen, ontdekte student Job van den Broek meerdere foutjes in de veelbesproken expositie over nazi-design in Den Bosch. Dat moet niet kunnen, vindt hij zelf.