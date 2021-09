Brabantse HBO-studenten zoeken oplossingen voor voedselverspilling: beste idee wint ‘Voedselzuinigheidsaward’

Het startsein voor de ‘Voedselverspillingschallenge’ werd dinsdagavond bij HAS Hogeschool in Den Bosch gegeven. De studenten van de HAS, Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen en BUAS in Breda kregen tijdens een masterclass via onder meer de stichting Samen Tegen Voedselverspilling inspiratie en uitleg over het hoe en wat. Doel van de uitdaging is vooral om zoveel mogelijk studenten en bedrijven in Brabant bewust te maken van de grote hoeveelheid voedsel die er nu verspild wordt.

Onderschatting

,,Ik denk dat de jeugd de waarde van voedsel onderschat”, zegt Antien Zuidberg, lector Design Methoden in Food bij de HAS. ,,Ik heb het van mijn moeder meegekregen en die weer van mijn oma ook vanuit de oorlog om geen voedsel te verspillen. Ik probeer dat door te geven aan mijn kinderen. Ik merk dat de jeugd anders met eten omgaat. De afvalbakken bij de HAS zijn vaak overvol.”

Eén van de doelen van de Verenigde Naties is om vóór 2030 de helft minder voedsel te verspillen dan nu in de wereld het geval is.

Volledig scherm De voetjes van oesterzwammen worden vaak weggegooid. © Eveline Van Elk

Voetjes van oesterzwammen

Zo’n dertig HBO-studenten gaan op allerlei manieren binnen en buiten school met het thema aan de slag. Ze bekijken bijvoorbeeld bij het bedrijf BeefyGreen uit Helmond wat er met de voetjes van de oesterzwammen die nu worden weggegooid kan gebeuren of gaan samen met het Voedingscentrum op zoek naar de vraag hoe je voedselzuinigheid bij jongeren stimuleert.

De uitdaging begint dinsdag 14 september in Brabant. Het is de bedoeling om de ‘challenge’ volgend jaar in heel het land te verspreiden.