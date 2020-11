Brabantse natuur komt miljoenen kubieke meters grondwater te kort

Nog even snel naar de bieb, bios en ballenbak voordat de boel op slot gaat

4 november DEN BOSCH - Corona legt vanaf woensdag 22.00 uur het openbare leven in de stad minstens twee weken verder stil. We konden al niet meer naar de horeca. Straks ook tijdelijk geen museumbezoek, en niet naar de bieb, de bios of het theater. Evenmin sporten in groepsverband of keten in de ballenbak van Ballorig. Op de valreep dus gauw nog even ‘de boer’ op voordat de deuren in het slot vallen.