Brabantse ondernemers horen in debat op wie ze moeten stemmen

DEN BOSCH - Robots, files, woningbouw, regelgeving en ver buiten Brabant de boer opgaan; daar ging het woensdag over tijdens het ondernemersdebat in het provinciehuis. De werkgevers in het publiek wisten na afloop weer een beetje beter op welke partij ze 20 maart stemmen , maar echt nieuwe dingen hoorden ze niet.

Al bij de start van het debat werd duidelijk dat VVD een thuiswedstrijd speelde. In een digitale vragenronde gaf een derde van de 75 toeschouwers aan voor de ondernemerspartij te stemmen. VVD’er Martijn van Gruijthuijsen deed zijn best om dat krediet niet te verspelen, onder meer met de opmerking dat er ‘best nog een tandje bij kan’ als het gaat om steun aan ondernemers. Zijn partij steunde de robotisering en heeft als doel dat over vier jaar iedereen een baan heeft.

Boerenprovincie

Toch was het niet alleen maar applaus voor de VVD. Met name de agrarische ondernemers in de zaal verweten de VVD dat die hen met onmogelijke kosten opzadelde door het in 2017 genomen landbouwbesluit. Het verleidde Van Gruijthuijsen tot: ,,We zijn trots op onze agrariërs, maar we zijn niet meer exclusief een boerenprovincie.” PVV-leider Alexander van Hattem vloog erbovenop door de VVD te betichten van ‘onbehoorlijk bestuur’ door boeren lastig te vallen met ‘onzinregels’.

Het CDA van Marianne van der Sloot wierp zich wederom op als beschermer van de boeren in de zaal. Zij stelde voor om de komende vier jaar niet over, maar mét de agrariërs te praten. Van der Sloot had meer sneren richting het huidige college van VVD, D66, SP en PvdA. ,,Die partijen zeggen steeds dat ze het supergoed hebben gedaan, maar de bereikbaarheid van de slimste regio van Nederland, Eindhoven, is nog steeds niet opgelost.” De CDA’ster stelde verder dat robotisering niet iets is om bang voor te zijn. ,,Het klinkt zo Robocop, maar zo moet je het niet zien. Door robotisering kunnen vakmensen weer echt vakwerk doen.”

Code Oranje