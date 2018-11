Brabantse ziekenhuizen verbeteren registratie ghb-patiënten

Docent Sint-Janslyceum Den Bosch weggestuurd vanwege ‘grensover­schrij­den­de’ appjes

7 november DEN BOSCH - De docent die recent door het Maaslandcollege in Oss is weggestuurd wegens ‘grensoverschrijdend gedrag’ blijkt over de schreef te te zijn gegaan op een andere school waar hij werkte: het Sint-Janslyceum in Den Bosch.