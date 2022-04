Brabantse zussen Timmermans lopen van Amsterdam naar De Bosch om geld op te halen voor Syrië

De 76-jarige Helmi Timmermans uit Helvoirt heeft de afgelopen week maar liefst honderdzestig kilometer gewandeld. Dat deed ze voor ‘Walk for Homs’, een wandeltocht ter ere van pater Frans van der Lugt die in 2014 werd doodgeschoten in Homs. Het doel van de tocht is geld ophalen voor de inwoners in Syrië, zodat zij hun land weer op kunnen bouwen.

Helmi liep samen met haar zus Marie-Jeanne uit Rosmalen en 52 andere deelnemers van Amsterdam naar Den Bosch; een soort Pelgrimstocht. ,,Het was bijzonder om mee te maken”, zegt Helmi als ze enthousiast aankomt bij de Sint-Jan in Den Bosch. De vrouw uit Helvoirt is al vanaf dinsdag 5 april aan het lopen, maar aan niks is te zien dat ze klachten heeft of vermoeid is. ,,Je gaat op pad met mensen die je niet kent, maar wel mooie verhalen hebben. Dat geeft mij energie.”

Inspiratiebron

De organisator van de pelgrimstocht ‘Walk for Homs’ is Anne Claire van der Lugt, de jongste nicht van de vermoorde pater Frans. ,,Ik vind het goed dat ze dit heeft gedaan”, zegt Helmi. Ze heeft zelft veel respect voor de pater en vindt Frans zelfs, die net voor zijn dood opriep om te vechten voor liefde, een inspiratiebron.

Die oproep heeft Helmi ter harte genomen en besloot daarom ook een Syrisch gezin in huis te nemen. ,,Ik ben geïnspireerd geraakt door het verhaal van Frans en heb ze liefdevol opgevangen”. Dat de liefde wederzijds is, blijkt wel als het gezin uit Syrië Helmi op staat te wachten en ze laten merken dat ze trots zijn op haar. ,,De liefde voor hun en andersom heeft ook wel geholpen hoor om de tocht dragelijker te maken”, zegt Helmi.

Samen lopen met haar zus

Helmi zag de oproep om mee te lopen in de krant staan en twijfelden geen moment. Sterker nog, ze was zo enthousiast dat ze ook haar zus Marie-Jeanne vroeg om mee te lopen. ,,Mijn zus heeft mij overgehaald. Ze vertelde wat het goede doel inhield en was gelijk voorstander om mee te lopen,” vertelt Marie-Jeanne.

Volledig scherm De twee zussen bij het einddoel van de toch: de Sint-Jan in Den Bosch. © Isabelle de Groot

,,Ik wandel graag en zeker als het voor een goed doel is” zegt de achttien jaar jongere Marie-Jeanne. In tegenstelling tot Helmi, liep Marie-Jeanne maar één dag mee. ,,Ik moest heel de week werken, dus had niet echt tijd om heel de week te lopen.” Ondanks dat ze alleen de laatste dag meeliep, zag Marie-Jeanne er wel tegenop. ,,Ik was benieuwd of het na zo’n drukke week zou lukken. Gelukkig zag de weersvoorspelling er voor de laatste dag goed uit”, lacht ze.

Weersomstandigheden

Zowel Marie-Jeanne als Helmi hadden dus goede redenen om mee te lopen en hebben zich zowel mentaal als fysiek voorbereid. Toch is er een aspect waar je je moeilijk op voor kunt bereiden, want wie op maandag 4 april op zijn weerapp keek, zal flink hebben gezucht. Regen, regen en nog eens regen!

Quote Je gaat op pad met mensen die je niet kent, maar wel mooie verhalen hebben Helmi Timmermans, Deelnemer ‘Walk for Holms’

Toch weerhield het de wandelaars er niet van om de lange tocht van Amsterdam naar Den Bosch te maken. ,,We waren goed voorbereid en hadden de juiste spullen bij ons”, zegt Helmi. Ze geeft aan dat het ook wel een beetje bij een pelgrimstocht hoort. ‘’Uiteindelijk hebben we alleen last gehad van de wind, voor de rest viel het mee.”

Opbrengst

De zussen uit Brabant hebben een goede instelling achtergelaten. ,,Het waren echt energiebrokken”, lacht initiatiefnemer Anne-Claire. ,,Vooral Helmi liep op een gegeven moment voor mij uit.” In totaal hebben de deelnemers van ‘Walk for Homs’ meer dan 85.000 euro opgehaald. ,,We zijn daar heel blij mee, want nu kunnen we projecten zoals het Frans van de Lugt Centre (school waar jongeren met problemen les krijgen) voortzetten”, zegt Anne-Clair.



