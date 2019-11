BrabantWonen onderzoekt optie om Zusterflat te kopen

Vof Gasthuiskwartier gaat na of BrabantWonen de voormalige Zusterflat aan de Bossche Bloemenkamp wil kopen. Dat gebeurt op verzoek van de gemeente. Den Bosch wil tegemoetkomen aan de vraag naar woonruimte in het centrum.

Vof Gasthuiskwartier (een samenwerkingsverband van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Heijmans) is al jarenlang eigenaar van het gebouw dat onderdeel is van het Gasthuiskwartier dat vooral bestaat uit nieuwbouw op het nabijgelegen GGZ-terrein. Sinds 2012 biedt de vof studenten de gelegenheid tijdelijke woonruimte te huren in het gebouw.

‘Nieuwe uitstraling’

Een woordvoerder van de vof zei eind vorig jaar in het Brabants Dagblad dat zo'n vijftig compacte appartementen in het gebouw zouden komen. Het was destijds onduidelijk of het ging over huur-, koopwoningen of een combinatie daarvan.

Volgens projectleider Janssen zou het gebouw 'een nieuwe uitstraling' krijgen die zou passen bij de rest van het plangebied. Het is niet duidelijk om wat voor plan het uiteindelijk gaat. De gemeente zegt het renovatieplan van de vof te hebben bekeken en vindt dat 'de ambitie van de gemeente en het renovatieplan van de vof vooralsnog uit elkaar liggen'.

Vraag naar woonruimte

Een woordvoerder van Vof Gasthuiskwartier gaat niet gedetailleerd in op de vraag of inmiddels met BrabantWonen wordt gesproken over eventuele verkoop. Hij zegt dat wordt gesproken met 'de gemeente en met overige betrokken partijen over de herontwikkeling van de voormalige Zusterflat'. Het plan moet tegemoet komen aan de vraag naar woonruimte in het centrum.

Quote Er is geen behoefte aan meer parkeer­ruim­te, maar wel meer woningen Bram van Boven, SP

Een woordvoerder van BrabantWonen bevestigt in gesprek te zijn met Vof Gasthuiskwartier. ,,We doen onderzoek naar de haalbaarheid. Dit past in het feit dat BrabantWonen op zoek is naar nieuwe locaties in de stad om een bijdrage te kunnen leveren aan de stedelijke afspraken om nieuwe woningen toe te voegen aan de sociale woningmarkt.”

Parkeergarage

Gemeenteraadslid Ralph Geers (VVD) is enthousiast over het voorstel van de gemeente. ,,Het is goed dat de gemeente voortvarend te werk gaat. Het zou mooi zijn als BrabantWonen zorgt voor woningen voor starters en studenten”, aldus Geers. Hij wijst erop dat de gemeente geruime tijd geleden de Vof heeft opgedragen om een parkeergarage te bouwen in het gebied rond de Zusterflat. ,,Wat mij betreft zou BrabantWonen dat ook moeten doen”, aldus Geers.

Quote Betaalbare woningen staan met stip bovenaan. Je kunt van BrabantWo­nen niet verwachten dat zij de garage bouwen Pieter Paul Slikker, PvdA

Ook Bram van Boven (SP) juicht het toe dat BrabantWonen het gebouw eventueel koopt. ,,Je hebt dan meer zekerheid over de sociale verhuur. Je voorkomt dat een projectontwikkelaar de huur ongebreideld wil verhogen. De parkeergarage is voor mij geen halszaak. Er is geen behoefte aan meer parkeerruimte, maar wel meer woningen.”

Sociale huur of koop

De gemeente had met de projectontwikkelaar afgesproken dat bij dit project in totaal 20 procent aan sociale huur of koop gebouwd wordt. Het is onduidelijk hoe dat verder gaat. Pieter Paul Slikker (PvdA) vindt het van belang dat dit type woningen er komt. Slikker: ,,Ik vermoed dat de Vof niet genoeg rendement ziet in sociale huur of koop in de Zusterflat. En nu gunt de gemeente de projectontwikkelaar de kans om er onderuit te komen. Daar ben ik het niet mee eens.''