BrabantWonen over ontstaan van getto's: ’Nadenken en ingrijpen’

Hij is het eens met Zayaz-bestuurder Mohammed Acharki die gisteren in het Brabants Dagblad zei dat er Bossche wijken zijn waar te weinig sociale huurwoningen zijn. Er zou voor moeten worden gezorgd dat ook politieagenten en verpleegkundigen in een sociale huurwoning kunnen wonen, zodat er gemêleerde wijken komen. Bogaarts: ,,,Wij zien graag dat verschillende soorten huishoudens in dezelfde wijk kunnen wonen. De miljoenen die we jarenlang geïnvesteerd hebben in de wijken vanuit grootestedenbeleid worden helaas te niet gedaan door onder meer wetswijzigingen en maatschappelijke ontwikkelingen.’’