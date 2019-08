Braken, ook dat leer je op de danceparty van Artemis. Te zien op Festival Boulevard

RECENSIE - Bij ‘Party Dialogues’ mag je ‘hard gaan’. Moet je ‘hard gaan’, je onderdompelen in de wereld van danceparty’s. Maar wat is hard? De sfeer, de setting is juist zacht, soft, een geleid ritueel, bijna religieus, met jonge partybeesten als hogepriesters. Deze voorstelling van Theater Artemis begint met lokkertjes, berichten in een WhatsApp groep: .’Waar staan jullie?’... ‘De geheime locatie is...’ en ‘Ga gewoon op het geluid af...’ Het is klip en klaar, het publiek is uitgenodigd voor een illegale house party.

Meute feestgangers

Bij de geheime locatie met het illegale feest zitten de toeschouwers eerst nog rustig buiten op een bankje te wachten op wat komen gaat. Het laat niet lang op zich wachten. Een meute jonge feestgangers, carnavalesk en kleurrijk uitgedost, mengt zich dansend tussen het publiek. Een dj zweept de boel op. iedereen beseft het: hier blijft niemand rustig zitten.

Volledig scherm Theater Artemis - Party Dialogues - Terschellings Oerol 2019 © foto: Moon Saris

Witte gewaden

Toch loopt alles net even anders. De jonge feestgangers leiden de bezoekers naar een rituele, contemplatieve plek. Veel wit, veel projecties, een tempel om te bezinnen, om te verdiepen. De toeschouwers schreiden rond in witte gewaden en krijgen in groepjes instructies over bewegingen die gangbaar zijn op een dancefeest.

In deze futuristische kapel zijn de bezoekers de hoofdrolspelers. Ze worden geleid, ze krijgen ingefluisterd welke beweging ze moeten maken, welke zin ze moeten zeggen: ‘zullen we straks meeten..?’ Elementaire elementen van een danceparty worden geoefend: drinken, dansen, sjansen, kotsen. Zelfs dat braken is een geleid ritueel. De hogepriesters doen voor, de bezoekers imiteren.

Toffe beleving

De eerste minuten is het even wennen bij ‘Party Dialoques’, dan overwint het gevoel dat je in een prikkelende ambiance en uitdagende, grappige performance terecht bent gekomen. Maar de voorstelling houdt de spanning niet tot het eind vast. Gaandeweg sluipt een overdosis meligheid binnen. Dat gaat ten koste van de beleving.

Wat de voorstelling ook leert: mensen zijn kuddedieren. Net als je denkt, dat gaat die bezoeker toch echt niet doen, dan doet die het wel. Omdat het nu eenmaal is gevraagd. Alsof bij een danceparty, ook zonder pillen deze keer, de hersencellen vertroebeld raken. Dat neemt niet weg: ‘Party Dialoques’ is een toffe beleving. Het beklijft. Je komt vrolijk en gedesoriënteerd buiten.