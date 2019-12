Brand bij basisschool Oberon in Den Bosch

Politie wacht lastige dienst door dichte mist

31 december DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Onder normale omstandigheden is de jaarwisseling voor de politie al een pittige klus. Nu komt daar nog een complicerende factor bij: het weer. Er wordt dichte mist verwacht, en dat is knap lastig als je overzicht wilt houden of een verdachte op wilt sporen.