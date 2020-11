Brand in Bossche flat ontstaan door een kaars

Albert Verlinde: van showbizz­man naar VVD-gemeente­raads­lid in Vught?

10 november VUGHT - Wethouder of Tweede Kamerlid Albert Verlinde? Nee, dat gaat niet gebeuren. De VVD-lijstduwer stopt volgende maand als directeur bij Stage Entertainment en krijgt meer tijd, maar een carrière in de politiek is voor de bekende Cromvoirtenaar niet weggelegd. ,,Maar, naar een stevig signaal moet je wél luisteren...”