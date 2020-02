Brand in cel op psychiatrische afdeling gevangenis Vught

VUGHT - In een cel op de psychiatrische afdeling van de PI in Vught heeft donderdagmiddag rond 16.00 uur brand gewoed. De brand is geblust door personeel van de gevangenis, zo laat een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen weten.

De gedetineerde die in de cel zat, is nagekeken door ambulancepersoneel maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Vermoedelijk heeft de gevangene de brand zelf aangestoken. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De brandweer heeft de ruimte gecontroleerd.

De extra veiligheidsmaatregelen die justitie en politie onlangs hebben genomen rond de gevangenis in Vught waren donderdagmiddag goed zichtbaar. Zo was de speciale bewakingseenheid van de politie te zien en mocht - buiten de hulpdiensten - niemand het complex in of uit.

In de cel

Recentelijk werd onder andere Ridouan Taghi in de EBI in Vught opgesloten, in afwachting van zijn proces. De EBI is een onderdeel van de PI in Vught. Justitie beschouwt de in december in Dubai gepakte Taghi als topman van een extreem gewelddadige bende die een reeks liquidaties zou hebben gepleegd.

Onlangs zijn ook criminelen in de EBI ondergebracht die geprobeerd hebben uit een gevangenis elders te ontsnappen, onder wie de tot levenslang veroordeelde Omar L. Met hulp van buitenaf zou hij uit de gevangenis in Zutphen hebben willen ontsnappen.

Ook Dino Soerel, eveneens veroordeeld tot levenslang, is enige tijd geleden in de EBI geplaatst omdat hij plannen zou hebben gehad te ontsnappen uit de gevangenis in Heerhugowaard. Iets langer geleden wist de politie een uitbraak van crimineel Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond te voorkomen. Vermoedelijke handlangers wilden daarvoor een helikopter kapen.

