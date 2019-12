Brand in cel van PI Vught, personeel blust vuur

Commotie over ‘schuurtje’ pal voor rijksmonu­men­ta­le villa in Vught

7:49 VUGHT - Het is het gesprek van de dag in het centrum van Vught: de restauratie van villa Bleijenburg. Het ‘schuurtje’ pal voor het rijksmonument leidt tot veel commotie. Volgens Wim Boers, eigenaar van de villa, moeten de kritische Vughtenaren even geduld hebben. ,,Totdat het klaar is, het wordt erg mooi én de invulling heel bijzonder.”