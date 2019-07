Brand in houtopslag tuinmeubelmakerij in Rosmalen

Brasserie De Helftheu­vel stijgt met stip in Terras Top 100

18:33 DEN BOSCH - Brasserie De Helftheuvel is met stip gestegen in de Terras Top 100 van horecavakblad Misset. De Helftheuvel, het enige terras in de lijst dat zich niet in de buitenlucht bevindt, is knap als zeventiende geëindigd. Vorig jaar moest de Bossche brasserie het nog doen met de 55ste plek.