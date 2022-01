Brand in parkeergarage Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, vrouw naar spoedeisende hulp

De auto stond op de derde verdieping van de parkeergarage. Ongeveer tien minuten na het automatisch brandalarm is de brand door de brandweer geblust, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brand is volgens het ziekenhuis overgeslagen op vier of vijf andere auto's in de personeelsgarage.

Wat de precieze oorzaak is van de brand is niet bekend. Er wordt onderzoek gedaan. De parkeergarage is nog niet vrijgegeven. Hoe groot de schade aan het gebouw is, is nog niet duidelijk. De garage voor bezoekers is wel gewoon geopend.