Brand in schuurtje bij Bed & Breakfast in Helvoirt

Twee botsingen kort na elkaar op hetzelfde kruispunt in Helvoirt

HELVOIRT - Op een kruising in Helvoirt zijn dinsdagochtend kort na elkaar twee ongelukken gebeurd. De eerste melding kwam rond 11.25 uur binnen bij de hulpdiensten en even daarna was het opnieuw raak op dezelfde plek: het kruispunt op de N65 bij de Torenstraat en de Molenstraat.

23 november