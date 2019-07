Brand in vrachtwagen bij Den Bosch geblust, verbindingsweg tussen A2 en A59 nog dicht

LIVE | Jordania wil beslag leggen op een bankreke­ning van FC Den Bosch van 810.000 euro

9:50 Kakhi Jordania en FC Den Bosch staan woensdagochtend tegenover elkaar in de rechtbank. De Georgische zakenman kreeg vorige week van de KNVB te horen dat hij de club niet mag overnemen en hoopt via de rechter beslag te laten leggen op gelden en/of goederen van FC Den Bosch. De rechtszaak begint om 9.30 uur is hier live te volgen.