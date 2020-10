Brand op dak van garageboxen aan Jan van Speykstraat Vught snel onder controle

Geen polonaise, maar malaise voor carnavals­win­kels: ‘Oeteldonk gaat áltijd door, dachten we’

14 oktober DEN BOSCH - Ze leven van carnaval naar carnaval: de feestwinkels in Den Bosch. Maar nu er een streep is gezet door Oeteldonk, krijgen ze een hele harde klap. En wat nu? De deuren dicht? Of toch maar doorzetten? ‘Toen ik hoorde dat Oeteldonk niet doorging, dacht ik wel even: ‘Oh fuck’.