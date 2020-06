Brand op dak van woning in centrum Den Bosch, brandweervoertuigen tussen terrassen vol publiek

DE STAD VAN... De stad van Paul Kriele: ‘Op mijn manier breng ik Den Bosch in kaart’

30 mei DEN BOSCH - We zitten nog geen vijf minuten, of de telefoon van Paul Kriele (75) rinkelt alweer. Het is een van zijn vaste tipgevers. ,,Als er ook maar iets gebeurt begin ik te schrijven.” Paul Kriele is al ruim 40 jaar betrokken bij talloze Bossche initiatieven en is de man achter de website BastionOranje.nl.