Brand richt grote schade aan in vakantiewoning op Dierenbos in Vinkel

Kunstenaar Ralph Posset trakteert eerlijke vinder op miniatuur kunstwerk­jes

20 december DEN BOSCH - De tegendraadse Ralph Posset wedijvert er al jaren voor kunst te ontdoen van haar ‘elitaire en behoudende’ karakter. ‘Wat gratis kunst uitdelen? waarom ook niet!’, flitste opeens door het hoofd van de Bosschenaar. Twaalf 3D-miniatuurwerkjes in de vorm van gesmolten toy soldiers vormen samen ‘Not Miami maar Den Bosch, ook mooi’. Een lockdownexpositie in de openlucht, het museum is immers dicht. Met als klap op de vuurpijl: elk werkje dat wordt ontdekt, is voor de eerlijke vinder.