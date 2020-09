Brand verwoest decorstukken musical in Vught

VUGHT - Een brand heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de Gouden Zone in Vught in de as gelegd. In het leegstaande pand op de hoek van de Michiel de Ruyterweg met de Essestraat lagen decorstukken van de musical van het Maurick College opgeslagen. Die kunnen als verloren worden beschouwd.