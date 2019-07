Brand verwoest vrachtwagen bij Den Bosch, verbindingsweg tussen A2 en A59 nog dicht

Tobben en profiteren bij meer dan tropische temperatu­ren: ‘Tractor met airco’

11:58 DEN BOSCH - Zaken die gesloten blijven of iets eerder dichtgaan. Ambtenaren in Vught die gratis zonnebrandcrème krijgen. Wie gaat er gebukt onder de extreme warmte en wie weet er juist van te profiteren? Doorgaans zijn winkeliers er blij mee als de deur vaak open en dichtgaat. Maar nu is het juist een probleem voor de Bossche broodjeswinkel Iris.