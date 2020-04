Brandende afvalberg in Den Bosch geeft hoge vlammen en rookpluimen

Nieuw Theater aan de Parade ‘kan monumen­taal worden’

20:56 DEN BOSCH - Het nieuwe Theater aan de Parade zou voor een volgende generatie monumentwaardig kunnen worden. ,,Het huidige gebouw komt uit de jaren 80 en is op den duur lelijk voor zijn omgeving geworden. Het nieuwe theater is van sprekende architectuur.’’ De monumenten- en welstandcommissie in Den Bosch is na een verdere uitwerking van de plannen vol lof.