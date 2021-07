Brandstichter is blij dat hij joints mag roken: ‘Bij mij zijn absoluut geen risico’s meer’

100-jarige Elly Köbben uit Den Bosch: geen terrorist, maar toerist in Egypte

17 juli DEN BOSCH - Mensen op leeftijd zijn vaak wijs. Ze hebben de nodige levenservaring. Elly Köbben, geboren en getogen in Den Bosch, is zo iemand. Vandaag, 16 juli 2021, is het precies een eeuw geleden dat haar ogen voor het eerst (nieuwsgierig) de wereld inkeken.