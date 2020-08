Brandstichting in voormalige dansschool in Rosmalen

column Een rondje in de Turbo Polyp tijdens de Bossche ‘familie­ker­mis’?

1 augustus Komt ‘ie nou wel of niet? Het lijkt erop van wel! En nee, ik heb het niet over Sinterklaas of een of andere hoge pief uit Den Haag. Ik heb het over de Bossche kermis. Bijna alle seinen staan op groen om van 21 tot en met 31 augustus een klein kermisje neer te zetten. Niet in de binnenstad, nee, bij de Brabanthallen. Alleen de gemeente en hulpdiensten zouden nog roet in het eten kunnen gooien. En met de Turbo Polyp, Break Dance en andere attracties worden we in Den Bosch op de greatest hits getrakteerd.