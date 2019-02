Brandweer controleert carnavalscafés: Brandvertragend materiaal brandt soms te snel

Provincie moet regie pakken bij windmolens

7:00 DEN BOSCH - Brabant is afhankelijk van particuliere initiatieven op gebied van windmolens en zonneweides om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te gaan halen. Maar bij die grootschalige plannen van projectontwikkelaars of boeren in het buitengebied lopen provincie en gemeenten nog te vaak achter de feiten aan.