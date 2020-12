Brandweer rukt uit voor keukenbrand in bovenwoning Den Bosch

Hoe een live chat op Instagram kan leiden tot een spontane kerstactie in een Empelse slaapkamer, ’knuffels om uit te delen’

24 december EMPEL - Zo rond de kerst regent het altijd acties voor het goede doel. De een komt in actie om het geweten even te sussen, de ander voelt (al dan niet diep) van binnen dat ‘iets’ betekenen voor een ander soms broodnodig is. Tot die laatste categorie behoren Beau Linnenbank en Luna Guman, twee nichtjes van tien.