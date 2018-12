Brandweer Vught maakt ‘kerstvideo met een verhaal’

Nieuwbouw 'gat op de Markt’ in Den Bosch in zicht; terugkeer van Pearle?

15:35 DEN BOSCH - Er lijkt schot te komen in de geplande nieuwbouw aan de Bossche Markt waar twee jaar geleden een Pearle-filiaal is ingestort. ,,Ik hoop in februari een omgevingsvergunning in te kunnen dienen’’, zegt Pelle Poiesz. Hij ontwerpt de nieuwbouw op verzoek van de eigenares van het ingestorte gebouw. Poiesz sluit niet uit dat Pearle terugkeert in het pand. ,,Pearle is betrokken bij de gesprekken over nieuwbouw.’’