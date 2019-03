Brandweerkazerne Cromvoirt blijft gewoon open; Veiligheidsregio neemt huur van gemeente Vught over

In Cromvoirt is de in 2015 geopende kazerne namelijk eigendom van een particulier. Een deel van de bedrijfshal van staalconstructiebedrijf Schuurmans aan de Lambertusstraat werd vier jaar geleden omgetoverd tot een moderne kazerne. In Vught wordt de kazerne gedeeld met Beheer Openbare Ruimte, de buitendienst van de gemeente. ,,Hoe we dat gaan oplossen, weten we nog niet precies", aldus woordvoerder Joost Knopper van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. ,,We denken aan splitsing van het gebouw zoals dat bijvoorbeeld ook in Haaren en Nistelrode het geval is. Als dat niet lukt, moeten we een andere oplossing zoeken. De huur van de kazerne in Cromvoirt nemen wij gewoon over."