Brandweerkazerne Rosmalen gewoon blijft bezet

DEN BOSCH - Dat de Veiligheidsregio de brandweerkazerne in Rosmalen van de gemeente Den Bosch overneemt wil niet zeggen dat dit ten koste gaat van de dienstverlening. De zes beroeps brandweerlieden blijven daar zitten, het kantoorpersoneel gaat wél naar de centrale kazerne in Den Bosch.

Burgemeester Jack Mikkers benadrukte dat nog maar eens omdat Sjef van Creij van gewoon ge-DREVEN even het misverstand liet bestaan dat in de kazerne niemand achterblijft en dat ten koste zou kunnen gaan van de dienstverlening.

,,Die zes beroepslieden zijn nodig om uit te rukken en binnen de vastgestelde termijn acht minuten ter plekke te zijn’’, verklaarde Mikkers gisteravond tijdens de commissie bestuur, die zich boog over het beleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Daar staat onder meer in dat de veiligheidsregio de 39 kazernes in de verschillende gemeenten van de verschillende gemeenten koopt. En vervolgens in een aantal gevallen gaat vervangen door nieuwbouw.

In Den Bosch moet aan de Plevier een nieuw hoofdkantoor voor de brandweer komen met kantoor- en andere functies. De kantoorfuncties zitten nu versnipperd op zeven locaties in de regio Den Bosch , Oss, Meierij en Land van Cuijk. Voor de brandweerkazerne aan de Tuinstraat in Rosmalen staat naast de verhuizing van het kantoorpersoneel nóg een verandering op stapel.

Kazerne is eigenlijk te luxe

Omdat de kazerne volgens de huidige normen eigenlijk te luxe is, neemt de veiligheidsregio niet het gehele pand over. De uitbreiding in 2013-2014 met veel kantoorruimte blijft eigendom van de gemeente. Die gaat kijken of de kantoorruimten in de toekomst verhuurd kunnen worden.

Antoon de Groot van Rosmalens Belang vroeg de burgemeester naar de stand van zaken bij de brandweer. ,,Een jaar geleden waren er verontrustende signalen’’, doelde De Groot op problemen in onder meer organisatie en personele bezetting. ,,En het hebben en houden van vrijwilligers. Is nu alles op zijn pootjes terecht gekomen?’’ Mikkers erkende over de bedrijfsvoering nog niet geheel tevreden te zijn. ,,Maar ik ga er met minder pijn in de buik naar toe dan een paar maanden geleden.’’

