Brasserie De Helftheuvel stijgt met stip in Terras Top 100

Met een vierde plek is Orangerie Mattemburgh in Hoogerheide de hoogste Brabantse notering van dit jaar. In totaal hebben twaalf Brabantse terrassen een plaats in de Terras Top 100 bemachtigd. Naast Orangerie Mattemburgh en De Helftheuvel schaarde ook Ambacht in Best (plek 20) zich bij de beste twintig terrassen. In onderstaand kaartje vind je alle Brabantse hotspots in de lijst.