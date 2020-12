Brede ‘middencoalitie’ met D66, VVD, PvdA-GL en CDA ligt volgens Bert Pauli meest voor de hand in Vught

Onderlinge verhoudingen

Pauli kaart in zijn bevindingen ook de verhoudingen tussen de partijen aan. Die staan volgens hem ‘onnodig op scherp’. ,,Deze scherpe verhoudingen worden veroorzaakt door stevige, karaktervolle gedragingen van enkele personen en hun partijen, zowel vanuit de huidige coalitie- als oppositiepartijen. Mijn oproep is in de komende periode te investeren in betere verhoudingen in de raad. In de afgelopen periode zijn er teveel persoonlijke aanvallen geweest en is het inhoudelijke debat naar de achtergrond verdrongen. Betere onderlinge verhoudingen, alsmede bestuurlijke vernieuwing, kunnen alleen ontstaan als alle spelers echt bereid zijn om hiermee aan de slag te gaan."