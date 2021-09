Briljanten echtpaar Eelco en Trees Wichers - Amade uit Den Bosch werd stapelverliefd in het ziekenhuis

DEN BOSCH - Was het nou de verpleegster die verliefd werd op de patiënt of misschien toch andersom? Feit is dat het bij Trees Amade en Eelco Wichers begin jaren vijftig liefde op het eerste gezicht bleek in het St Boromeus Ziekenhuis in Bandung dat toen nog Nederlands Indië was.