Briljanten mijlpaal voor Bossche Cor en Teuni

Bevrij­dings­vuur uit Wales brandt in Sint-Jan

8 april DEN BOSCH - Het vuur als symbool van de bevrijding, dat zaterdag bij het monument van het Welch Regiment in Pontypridd ontstoken is in het bijzijn van een aanzienlijke Bossche delegatie, brandt inmiddels in de Sint-Jan. De vlam blijft tot eind oktober, wanneer het 75 jaar geleden is dat Den Bosch door de troepen uit Wales werd bevrijd, branden in de Doopkapel.