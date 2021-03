Brits, Braziliaans of Zuid-Afrikaans? JBZ ziet heel snel welke variant coronabesmetting veroorzaakt

DEN BOSCH - Vaststellen met welke variant van het coronavirus iemand is besmet is een ingewikkelde en langdurige kwestie. Uitslagen lopen altijd een paar weken achter waardoor het lastig is in te schatten wat er op dit moment aan de hand is. In het JBZ weten ze nog dezelfde dag om welke van de drie belangrijkste varianten het gaat. Als enige ziekenhuis in Nederland kijkt het JBZ twee keer per week naar 10 procent van de monsters.