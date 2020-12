Britse bevrijder Peter Davies (97) overleden

Net toen Mark (42) financieel uit het dal kroop, gaf corona de genadeklap. En toch: ‘Ik heb nu vertrouwen en kracht om het op te lossen’

4 december DEN BOSCH - Zég het als je in geldnood dreigt te komen en voorkom erger, zeker nu in coronatijd. Die boodschap draagt Bosschenaar Mark van de Leur mee uit als ambassadeur van de landelijke campagne ‘Kom je eruit?’ Hij weet hoe het is om in de schulden te zitten.