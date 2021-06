Broers schoppen tegen auto’s. En rechter gewaarschuwd voor jongen met gedragsproblemen

Even later laat de kantonrechter de 20- jarige Bosschenaar tegenover haar zitten. Zijn vriendin mag even verderop op de publieke tribune plaatsnemen. Van de gedragsproblemen is (nog) niks te merken. Maar in juni 2019 had de politie wel iets aan te merken op zijn gedrag. Agenten betrapten hem bij het rijden op een scooter zonder rijbewijs. Dat was al een paar keer eerder gebeurd. ,,Ik heb een paar duizend euro aan boetes betaald’’, zegt de Bosschenaar.