Broertje Tim rijdt altijd mee in winnende truck van Bram Schoones uit Vinkel

Volledig scherm Bram Schoones voor zijn vrachtwagen, die was genomineerd voor 'Truck van het jaar'. © Jan Coppens Tim leek als twee druppels water op zijn vader, Mark Schoones van transportbedrijf Schoones uit Vinkel. ,,Tim was ook ontzettend gek op vrachtwagens", zegt Bram Schoones (21) uit Vinkel, wiens vrachtwagen Scania R450 Next Gen zaterdagavond ‘Truck van het jaar’ werd in de categorie open voertuigen. ,,Tim zou ook zeker vrachtwagenchauffeur geworden zijn", zegt Bram met een snik in zijn stem.



‘Zo is hij altijd bij me’

Tot zijn grote verdriet overleed Tim vijf jaar terug op 14-jarige leeftijd bij een motorongeval. Bram is trots op de prijs die hij zaterdagavond won in Zeewolde, maar nog veel trotser is hij op de tekst ‘Broederliefde’ die achterop zijn 19 meter lange truck in de kastenwand is uitgesneden. ,,Op deze manier is hij toch altijd bij me.”



Bram Schoones vindt het moeilijk om over het overlijden van zijn broertje te praten. ,,Maar het verhaal achter mijn vrachtwagen vind ik wel het mooiste aan mijn truck.”

De jury was daar ook gevoelig voor: ‘Een bijzonder strakke transportcombinatie met daarin een mooi eerbetoon verwerkt', vermeldde het juryrapport.

Volledig scherm De truck van Bram Schoones was een van de acht genomineerde vrachtwagens voor Truck van het jaar 2020. © BD

Geen Truckstar Festival vanwege corona

Bram Schoones had samen met zijn familie en vrienden extra zijn best gedaan om de vrachtwagen er pico bello uit te laten zien. Vanwege het coronavirus ging het jaarlijkse Truckstar Festival in Assen dit jaar niet door.

Volledig scherm Joeri Geerts uit Den Bosch was met zijn Scania genomineerd in de categorie 'geconditioneerd vervoer'. Hij werd tweede van de drie genomineerden. © BD Maar de verkiezing van ‘Truck van het jaar in Nederland’ ging wél door. Alleen dit keer gebeurde dat online via een live-uitzending op Facebook. De genomineerde vrachtwagenchauffeurs waren ter plekke in Zeewolde, een plaats die geheim werd gehouden tot het moment van de uitzending. Het mocht immers niet te druk worden bij de prijsuitreiking vanwege corona.

Joeri Geerts uit Den Bosch

Bram Schoones was wel van de partij. En dat gold ook voor onder anderen Joeri Geerts (24) uit Den Bosch en Maarten Wolfert (21) uit Hedel. Hun wagens behoorden tot de 24 werkauto's die in 8 categorieën waren genomineerd voor ‘Truck van het jaar’.

Joeri Geerts was genomineerd in de categorie ‘geconditioneerd vervoer’, maar werd tweede van de drie kandidaten. Geerts vond het al prachtig dat hij was genomineerd. Het meest trots is hij op de bekleding van zijn stoelen, die is van krokodillenleer. ,,Zelf gevangen in Zuid-Afrika", zegt hij met een dikke knipoog. ,,Het is wel iets wat niemand heeft.”

Verder is hij blij met de kleur, het spuitwerk en de muziekinstallatie. ,,Het is mijn tweede huis.” En daar is niets aan gelogen, want hij zit wel twaalf uur per dag in zijn truck. ,,Ik begin altijd om twee uur of drie uur in de ochtend. Dan heb ik ‘s middags en in de avond nog wat tijd voor vrienden.”

Ook Maarten Wolfert uit Hedel genomineerd

Joeri Geerts rijdt voor het bedrijf Roy Lansdaal uit Kerkdriel. Ook Maarten Wolfert (21) behoorde met zijn Volvo FH4 tot de 24 genomineerden. Hij rijdt voor transportbedrijf Van Berne in Hedel. ,,We hebben heel wat gepoetst.” Deze wagen werd derde in de categorie open voertuigen.

Uit de winnaars van de acht categorieën werd uiteindelijk de ‘Truck van het jaar 2020' gekozen. Dat werd Stijnis Verbeek uit Tiel met zijn nieuwe Scania R650.

