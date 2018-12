Brokkenpiloot (52) pikt kritiek niet en wil Bossche horecabaas neersteken: 'Hij trof met mij de verkeerde’

videoDEN BOSCH - Aangevallen worden door iemand met een mes is voor de meeste mensen een traumatische ervaring, maar de 54-jarige Bosschenaar die gisteren gewond raakte bij een steekpartij haalt zijn schouders er voor op. Sterker nog, hij is blij dat de dader hem uitkoos en niet iemand anders. ,,Mij krijg je niet zo makkelijk klein. Wat als hij een ouder iemand had aangevallen?”

De 52-jarige verdachte van de steekpartij vestigt zondagmiddag alle aandacht op zich door op zijn scooter langs diverse auto’s te slingeren. Hij beschadigt enkele auto’s aan de zijkant en steekt zijn middelvinger op naar automobilisten die zich over zijn rijgedrag beklagen. Eén van hen is een 54-jarige Bosschenaar, die op dat moment onderweg is naar zijn horecazaak.

,,Ik stond te wachten voor het verkeerslicht toen die man als een gek voorbij kwam rijden. Ik toeterde naar hem dat hij normaal moest doen.” De Bosschenaar, die zijn naam liever niet in de krant wil, verliest de brokkenpiloot uit het oog en vervolgt zijn weg. Ter hoogte van de Nieuwstraat stapt hij uit om te pinnen bij de ABN Amro.

Gevecht

Daar komt hij de brokkenpiloot weer tegen. ,,Hij was heel agressief en haalde direct een mes tevoorschijn”, vertelt de horecabaas. ,,Hij had duidelijk de intentie om mij te verwonden. Kennelijk zat hij niet op kritiek te wachten.” De Bosschenaar weert de aanval met succes af en raakt in gevecht met de agressieveling. ,,Ik ben gespecialiseerd in vechtsport dus ik weet wel hoe ik mijzelf moet verdedigen.”

Onder toeziend oog van meerdere getuigen probeert de Bosschenaar zijn belager te overmeesteren. ,,Ik riep naar de omstanders dat ze uit de buurt moesten blijven. Ik wilde niet dat een van hen gewond zou raken. Gelukkig deden ze dat. Helaas had ik alleen niet de juiste schoenen hiervoor aangetrokken.”

Quote Wat als hij een ouder iemand had aangevallen?” Slachtoffer steekpartij

Dik oog

De cafébaas glijdt uit en valt naar de grond. Zijn belager schopt vervolgens meerdere malen tegen zijn hoofd en slaat dan op de vlucht. Omstanders noteren het kenteken van zijn scooter en waarschuwen de politie. Die is binnen tien minuten ter plaatse. De verdachte wordt niet veel later in de omgeving aangehouden.

Aan de zinloze aanval houdt de Bosschenaar een dik oog over. ,,Maar het gaat goed met mij hoor. Ik heb nergens last van. Ik ben blij dat het goed is afgelopen. Dat komt voor een groot deel door het optreden van zowel de omstanders als de politie. Door een goede samenwerking kon die man snel worden aangehouden. Dat mag ook wel eens gezegd worden!”

Poging doodslag

Hoewel de meeste mensen na zo’n gebeurtenis flink van slag zijn, gaat het Bossche slachtoffer diezelfde avond nog aan het werk. ,,Er stond een band bij mij voor het café te wachten. Die wilde ik graag laten spelen.” Tegen zijn belager is aangifte gedaan van poging doodslag.

,,Mensen zeggen dat ze hopen dat hij een hoge straf krijgt. Ik hoop vooral dat hij geholpen wordt. Je gaat niet zomaar willekeurig mensen aanvallen met een mes. Daar zit een verhaal achter. Ik hoop dat hij professionele hulp krijgt en dat hij tot die tijd van de straat wordt gehaald. Niemand mag hier nog slachtoffer van worden.”