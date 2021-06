Bronzen penning voor Bosschenaar Groenendijk nadat hij passagier uit auto en water haalde

Op Mariasafa­ri: ‘Kleine stapjes houden het geloof ook in beweging’

30 mei ROSMALEN – Jolien van der Heiden zette vorig jaar zomer, samen met twee andere parochianen, de Mariasafari uit. Bedoeld voor (katholieke) gezinnen die in de zomervakantie in Nederland bleven en toch op pad wilden. Het was zo’n succes dat een tweede editie volgt.