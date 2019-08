Broodjes met passie van de bakkers van Bammetjes, voor iedereen in Vught

Gecrashte auto wordt dag later pas geborgen, trekt veel bekijks in Den Bosch

10:12 DEN BOSCH - Op de Reitscheweg in Den Bosch is donderdagmiddag een auto tegen een boom gebotst. Vermoedelijk is de bestuurder de macht over het stuur verloren. Het gecrashte voertuig werd echter niet geborgen. Hierdoor stopten veel weggebruikers om te kijken.