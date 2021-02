Brouwerij schenkt Bossche cafés gratis speciaalbiertjes: ‘We staan voor elkaar klaar’

Vuilnisau­to's rijden niet, inwoners blijven met afval zitten

16:44 DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Zit de kliko vol en had ‘ie vandaag geleegd moeten worden? Jammer dan, want de vuilnisauto's blijven vanwege de sneeuwval in de hele regio op stal. Wanneer ze wel weer gaan rijden is nog de vraag. En de gemiste rondes inhalen, gaat in de meeste gevallen ook niet lukken.